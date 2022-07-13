Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уменьшает штрафы за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75–100% суммы такой операции до 20–40%. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.
Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа изъятием средств, исчисляемых в процентном отношении к сумме нарушения. Кроме того, за нерепатриацию выручки в рублях «вилка» штрафа сокращается с нынешних 3–10% суммы не зачисленных вовремя средств до 3–5%. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за санкций, — со дня его опубликования.
С 6 июня комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экcпортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках. Это возможно при соблюдении условий о поcледующей репатриации денежных средств в России и обязательной продаже части экспортной вырyчки.
Как сообщил финансовый аналитик Андрей Маслов, такое разрешение говорит о том, что власти пытаются «выдавить» валюту из страны на фоне падения импорта, при этом на курсе рубля такое решение сильно не скажется. В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что оставлять валюту за рубежом экспортерам позволили, чтобы те могли покупать импортное оборудование, поддерживать деятельность заграничных «дочек» и не тратиться на двойную конвертацию.