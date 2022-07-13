Путин уменьшил штрафы для участников внешней торговли Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешнеэкономической деятельности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий административные штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уменьшает штрафы за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75–100% суммы такой операции до 20–40%. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года, административные дела по таким правонарушениям должны быть прекращены.

Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа изъятием средств, исчисляемых в процентном отношении к сумме нарушения. Кроме того, за нерепатриацию выручки в рублях «вилка» штрафа сокращается с нынешних 3–10% суммы не зачисленных вовремя средств до 3–5%. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а норма о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за санкций, — со дня его опубликования.

С 6 июня комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экcпортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках. Это возможно при соблюдении условий о поcледующей репатриации денежных средств в России и обязательной продаже части экспортной вырyчки.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Маслов, такое разрешение говорит о том, что власти пытаются «выдавить» валюту из страны на фоне падения импорта, при этом на курсе рубля такое решение сильно не скажется. В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что оставлять валюту за рубежом экспортерам позволили, чтобы те могли покупать импортное оборудование, поддерживать деятельность заграничных «дочек» и не тратиться на двойную конвертацию.