12 ноября 2025 в 19:33

Помощник Путина раскрыл, были ли послания от Трампа через Токаева

Ушаков: Путин не получал никаких посланий от Трампа через Токаева

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не получал никаких посланий от американского коллеги Дональда Трампа через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в эфире «России 1». Президент Казахстана сейчас находится с визитом в Москве, а на прошлой неделе он был в Соединенных Штатах.

Мы не получали никаких сигналов через него, — ответил Ушаков журналистам.

Ранее помощник Путина заявил, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях. По словам дипломата, нельзя говорить о паузе в отношениях. Он добавил, что вопрос дипломатической собственности и недвижимости с Вашингтоном пока не удалось обсудить. Помощник президента подчеркнул, что «все идет не так быстро, как хотелось бы».

До этого газета Financial Times заявила, что советник по вопросам национальной безопасности премьера Великобритании Джонатан Пауэлл попытался установить неофициальный канал связи с Россией через Ушакова. Однако переговоры с ним не увенчались успехом.

