Песков анонсировал важное совещание по теме ИИ с участием Путина

Президент России Владимир Путин 10 апреля проведет совещание, посвященное развитию технологий и искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта тема волнует и представителей бизнеса, и правительство.

Сегодня идут внутренние совещания, внутренние встречи. Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта. Тема одна из, которая на повестке дня и правительства, и президента, и частных компаний, — сообщил представитель Кремля.

В совещании примут участие представители администрации главы государства, профильного блока правительства, а также отечественные технологические компании. Сначала Путин выступит со вступительным словом в открытом режиме, после чего основная часть совещания перейдет в закрытый формат, добавил пресс-секретарь.

Ранее сенатор Владимир Кожин заявлял, что государственное регулирование искусственного интеллекта является абсолютно магистральной линией. По его словам, если еще полгода назад преобладали голоса в пользу саморегуляции, то сейчас сторонников такого подхода практически не осталось.