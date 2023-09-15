Лавров уличил Запад в попытке «замести под ковер» подрыв «Северных потоков»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с момента подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» не было ни одной попытки провести объективное расследование. По его словам, Запад старательно пытается «замять» произошедшее.

Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это все. Все это заметается под ковер, — сказал министр.

Он также напомнил, что атаке на газопроводы предшествовала череда попыток сократить поставки российского газа в Евросоюз под предлогом «устранения зависимости». Это привело к возникновению дефицита, который под давлением США компенсировался поставками американского сжиженного газа.

Дефицит компенсировался поставками под давлением Вашингтона дорогого сжиженного природного газа, который к тому же экологически более рискованный, у него более тяжелый углеродный след, — заявил Лавров.

Ранее глава Института экономических исследований Ганс Вернер Зинн заявлял, что в попытках сократить зависимость от российского газа Германия нанесла серьезный удар по собственной промышленности. Из-за растущих цен на энергоносители крупнейшая экономика Европы переживает опасный спад производства. По прогнозам, в обозримом будущем Германия может потерять до 3% промышленных мощностей, так как компании предпочитают размещать заводы в странах с более дешевым газом и электроэнергией.