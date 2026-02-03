Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 17:26

«Куда лезет?»: депутат о планах ЕС воевать при срыве договора по Украине

Депутат Журавлев: ЕС планирует воевать с Россией из-за Украины только на бумаге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европа и США лишь на бумаге готовы воевать с Россией в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня на Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Москва не допустит появления войск НАТО на украинской территории.

Киев, Вашингтон и Брюссель между собой могут согласовывать что угодно, но без одобрения русского солдата, который с оружием в руках сейчас отстреливает нацистскую нечисть в Донбассе и Запорожье, никакого перемирия им точно не будет. Российской стороной четко сказано: войск НАТО на Украине не будет ни в коем случае. А они там пусть планируют и разыгрывают между собой какие угодно нелепые сценарии, но исходя из этой аксиомы, — сказал Журавлев.

Депутат подчеркнул, что Европа не нашла даже 40 военнослужащих для защиты Гренландии. По его мнению, у ЕС нет никаких шансов противостоять России при таких условиях.

Куда лезет Европа, которая для защиты Гренландии едва наскребла полбатальона, и это еще никакие боевые действия там и не начинались? Какие она вообще может диктовать нам условия? Или Украина с ее колдунами-нацистами у власти? Этот режим точно нужно уничтожить на корню, он абсолютно людоедский, и на Западе нам еще спасибо за это скажут, — заключил Журавлев.

Ранее появилась информация, что США и европейские государства согласовали план военного ответа на случай нарушения перемирия на Украине. По словам британских журналистов, западные страны могут отправить в зону боевых действий свои вооруженные силы в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

