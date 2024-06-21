Депутат Журавлев: Россия будет помогать всем, кто выступает против Запада

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Решение о том, с кем Москве заключать договоры и кому помогать, является прерогативой исключительно российских властей, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Москва не собирается выслушивать мнение коллективного Запада на этот счет.

Таким образом парламентарий прокомментировал сообщения о том, что Южная Корея может начать поставлять вооружение Украине после того, как во время визита президента РФ Владимира Путина в КНДР Москва и Пхеньян подписали договор о сотрудничестве. По его словам, Сеул пытается «играть мускулами», изображая из себя серьезного игрока на рынке вооружений, хотя изначально было понятно, что страна, понукаемая Западом, будет поставлять Киеву все, что тому понадобится.

Поводом выставили договор, заключенный Россией с КНДР, но он, как утверждают российские дипломаты, ничем не отличается от тех документов, которые заключались между странами прежде. Если уж разбираться еще дальше, то мы и не должны придерживаться санкций, которыми Северную Корею опутали западные структуры, раз и против России в итоге сделано то же самое. Не собачье дело Запада думать, кому мы помогаем. Мы будем помогать всем, кто выступает против коллективного Запада, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что Москва не собирается согласовывать с кем-либо способы помощи, точно так же, как это не делают сами западные страны. По его словам, «в эту игру можно играть вдвоем».

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что переживания Южной Кореи из-за соглашения России с КНДР говорят о том, что Сеул рассматривает возможность нанести удар по Пхеньяну. По его словам, если таких намерений Республика Корея не имеет, то опасаться ей нечего.