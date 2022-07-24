BBC: депутат Госдумы заявил об ударе России по порту Одессы BBC: депутат Госдумы Попов заявил об ударе России по военной инфраструктуре Одессы

Фото: РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов в беседе с BBC Newshour заявил, что 23 июля российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет «Гарпун», находящихся в морской гавани.

Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты «Гарпун». Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили, — подчеркнул Попов.

Также парламентарий отметил, что подобными действиями Россия не нарушила подписанное в Стамбуле соглашение о вывозе зерна и сельхозпродукции с Украины, поскольку удар был нанесен исключительно по военной инфраструктуре.

Минобороны России пока не подтвердило информацию об ударах по порту в Одессе.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что по военным объектам Вооруженных сил Украины в Одессе были нанесены удары. По его данным, снаряды попали в том числе по порту города.

Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что Россия заявила о непричастности к обстрелу порта в Одессе. Он добавил, что сообщения об ударах сильно обеспокоили Анкару, поскольку они поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно документу, Москва обязуется не открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.