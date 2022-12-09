Банк России открыл свои учреждения на новых территориях страны Банк России открыл территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России открыл свои территориальные учреждения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте регулятора. Информация об этом появилась в разделе «Территориальные учреждения».

На данный момент в разделе «Территориальные учреждения» нельзя перейти по ссылке названия регионов, однако они находятся в графе «Южное главное управление г. Краснодар».

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, включаются в правовое поле РФ. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сведения о новых юрлицах и ИП должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 декабря 2022 года.