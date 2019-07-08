https://static.news.ru/photo/f26cb8ca-a190-11e9-ab67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе наступит благодаря дипломатии и санкционной политики.

Санкционная политика — это последний инструмент для наступления мира, — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.

Украинский лидер отметил, что вся страна пострадала из-за войны в Донбассе, поэтому необходимы санкции против РФ.

Всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война, — добавил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что власти ожидают демонтажа фортификационных сооружений с «оккупированной территории» для начала восстановительных работ моста, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске. Киевские власти намерены обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, в присутствии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.