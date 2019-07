Так глава Белого дома ответил в Вашингтоне журналистам, когда те спросили у него об официальной реакции американской администрации на задержание российского политика и его возможное отравление, сообщает ABC News .

Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv