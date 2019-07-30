https://static.news.ru/photo/9975c4e6-b356-11e9-9425-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал узнать детали об обстоятельствах госпитализации в Москве Алексея Навального. По словам американского лидера, информация о возможном отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией является для него новой.

Так глава Белого дома ответил в Вашингтоне журналистам, когда те спросили у него об официальной реакции американской администрации на задержание российского политика и его возможное отравление, сообщает ABC News .

Я не знаю об этом, но выясню. Это для меня что-то новенькое, — заявил Трамп.

Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv — ABC News Politics (@ABCPolitics) 30 июля 2019 г.

Президент США пояснил, что узнал о ситуации с Навальным только вечером 30 июля.

Ранее News.ru сообщал, что об отравлении Навального заявили его врачи. Так, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, являющаяся личным врачом оппозиционера, не исключила, что политика, доставленного из СИЗО в 64-ю больницу в Москве, могли отравить. Медик призвала провести судебно-медицинскую и химическую экспертизы, и сообщила, что футболку и волосы Навального взяли для проведения независимой экспертизы в Европе.