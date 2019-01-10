Помпео: военные США всегда уходили из других стран

https://news.ru/storage/news/cda814683e72676ac8334f06b2aa8073/419afe94-769e-417b-a18a-34759086cde6_850.jpg U.S. Department of Defense/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские военнослужащие всегда уходили из стран, где находились по приглашению властей.

«Когда миссия США подходит к концу, мы уходим», — сказал Помпео в Каире.

По его словам, в настоящее время в Ираке находятся пять тысяч военных, а раньше присутствовали 166 тысяч.

Как ранее писал News.ru, Белый дом может оставить в Сирии военных специалистов даже после принятого решения покинуть регион. Вашингтон, скорее всего, сохранит часть группировки войск на юге САР.