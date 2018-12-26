Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

https://news.ru/storage/news/fb9ad1110bf2fa2bad15c5b130c8a594/907b2857-5bcc-4634-8b6f-b47abaccb8eb_850.jpg Matty Stern/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и назначила проведение досрочных выборов в Кнессет на 9 апреля 2019 года. После выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Депутаты Кнессета проголосовали за самороспуск, и теперь они уйдут на «предвыборные каникулы», а правительство продолжит работу до формирования нового.

По данным газеты Jerusalem Post, причиной роспуска стали разногласия парламентариев по законопроекту о призыве на военную службу ультраортодоксальных евреев. Инициатором данного проекта был действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он рассчитывал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата, голосов которых было бы достаточно для принятия закона.

По предварительным опросам, победит правый лагерь во главе с Биньямином Нетаньяху.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжает действовать против иранского военного присутствия в Сирии и они не планируют сворачивать операции.