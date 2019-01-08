В Иране не ждут создания в Европе финансового механизма

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Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет дожидаться создания Европой специального финансового механизма для взаимодействия вопреки санкциям, наложенным США. По его словам, Иран продолжит работу с Индией, Китаем и Россией.

«Очевидно, что европейцы старались, но, к сожалению, не могли продвинуться вперед, как мы ожидали. Мы на связи с Европой, но мы не ждём Европу», — передаёт слова Зарифа иранское агентство IRNA.

Как ранее писал News.ru, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Соединённые Штаты дважды пытались возобновить переговоры с иранскими властями.