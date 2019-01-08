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В Иране не ждут создания в Европе финансового механизма

Мохаммад Джавад Зариф Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Мохаммад Джавад Зариф

в мире [ версия для печати ]

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет дожидаться создания Европой специального финансового механизма для взаимодействия вопреки санкциям, наложенным США. По его словам, Иран продолжит работу с Индией, Китаем и Россией.

«Очевидно, что европейцы старались, но, к сожалению, не могли продвинуться вперед, как мы ожидали. Мы на связи с Европой, но мы не ждём Европу», — передаёт слова Зарифа иранское агентство IRNA.

Как ранее писал News.ru, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Соединённые Штаты дважды пытались возобновить переговоры с иранскими властями.


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