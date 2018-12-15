Украинский Су-27 разбился при посадке

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Украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. В результате крушения погиб лётчик.

«Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб», — сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Как ранее писал News.ru, 6 декабря два самолёта ВМС США потерпели крушение у берегов Японии. Это истребитель F/A-18 и транспортный самолёт КС-130, которые столкнулись в воздухе.