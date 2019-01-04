Фракцию либералов в Кишинёве заподозрили в запое

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Ночной Кишинёв

Фракция Либеральной партии в муниципальном совете Кишинёва в первые дни нового года вдруг потребовала от примэрии переименовать Московский проспект в центре столицы в проспект Унири. Обращение направлено на имя начальников управления транспорта и управления архитектуры города.

Глава либералов также возмутился, что власти не отреагировали на аналогичное обращение, поступившее в городскую администрацию почти два года назад, пишет «Блокнот. Молдова».

Требование переименовать центральную улицу столицы вызвало обратную реакцию: советников-либералов заподозрили в том, что они ещё не проспались после новогодних праздников, о чём и написал в Facebook политолог и общественный деятель Валерий Осталеп.

«Кто то из либералов не вышел из запоя и предлагает переименовать Московский проспект в «унири». Единственное место, которое заслуживает тупое название «унири», — написал бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции.

Политолога поддержали жители города. Одни сочли необходимым принять закон, чтобы каждый, кому ни вздумается, не лез переименовывать улицы. Особенно без разрешения людей, проживающих там.

«Чем бы их уже один раз напоить, что бы все их „великие“ идеи больше их не озаряли?», — досадуют другие.

Третьи назвали либералов «дармоедами», которым только и осталось, что пиариться за счёт подобных инициатив.

«А либералам только и осталось, что переименовать мусорки и свалки. Кажется, их время уходит в историю, Но охота оставаться наверху и пудрить людям мозги об „унире“, чтобы кто-то знал, что эти дармоеды ещё существуют в Молдове».

Ранее News.ru сообщал, что Молдавия планирует запустить бренд «Сделано для России». Пилотным регионом станет Башкирия, где в магазинах появятся специальные полки для молдавских товаров.