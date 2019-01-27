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Британцы предлагают Украине пророссийского президента

Str/ZUMAPRESS.com/Global LooK Press

в мире [ версия для печати ]
Впрочем, среди реальных претендентов таких нет

Конфликт в Донбассе можно решить быстрее в случае, если на выборах президента Украины одержит победу более дружественно настроенный к России кандидат. К такому выводу пришли специалисты библиотеки палаты общин Великобритании.

«По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернёт себе контроль над Крымом. В отношении Донбасса ситуация не столь ясна, но в любом случае переговоры, скорее всего, будут затягиваться, если только новый и более дружественно настроенный к России президент Украины не решит отказаться от прозападного курса и урегулировать спор», — говорится в докладе.

Выборы на Украине состоятся 31 марта. Согласно данным опросов, президентский рейтинг страны возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал в качестве кандидата.

В документе палаты общин приводятся данные о лидерстве Железной леди в то время, как другие кандидаты находятся «далеко позади». Вместе с тем другой опрос, на который ссылаются исследователи, говорит о том, что 74% населения не доверяют Тимошенко. Этот показатель немногим лучше, чем 80% недоверия действующему украинскому лидеру Петру Порошенко. Тем не менее, в докладе отмечается, что политика Тимошенко является «националистической и популистской». Кандидат в меньшей степени склонен проводить рекомендованные ЕС и МВФ реформы, которые должны «помочь Украине приблизиться к ЕС». В палате общин Великобритании считают, что в случае второго тура выборов, в котором Тимошенко или другому прозападному политику предстоит сойтись с более пророссийским кандидатом, возможен неожиданный результат, если последний пообещает покончить с конфликтом в Донбассе и болезненными рыночными реформами.

Юлия Тимошенко (в центре) facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко (в центре)

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян назвал «объективной истиной» предположения авторов документа касательно урегулирования ситуации в Донбассе.

«Если будет избран кандидат, который настроен даже не дружественно, а хотя бы адекватно в отношении России, то он может по крайней мере начать процесс выполнения Минских соглашений, итогом которых является реинтеграция Донбасса в состав новой федеральной Украины», — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение касательно того, что кто-то из украинских кандидатов в президенты выберет этот путь.

Ранее лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что завершить вооружённый конфликт в Донбассе можно благодаря «смене идеологии». В частности, необходимо проводить индустриализацию, которая вернёт в страну «людей, отрасли, сделает Украину сильной и вместе с этим равной всем соседям».

Антироссийская истерия

Британские аналитики в своем докладе в очередной раз упомянули, что действия России якобы направлены на то, чтобы установить контроль над Украиной. Авторы ссылаются на доклад британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House. В нём утверждалось, что Москва якобы пытается воспрепятствовать интеграции Украины в евро-атлантические структуры.

Аналогичной позиции придерживается администрация украинского лидера — наряду с представителями США и ЕС, которые обвиняют Россию в разжигании и эскалации конфликта на востоке страны. На этом фоне происходит наращивание британского военного присутствия на Украине в преддверии выборов.

Как отметил директор Центра европейской информации Николай Топорнин, «антироссийская истерия» уже стала отдельным явлением в медийном пространстве Британии.

«Мне кажется, что всё это воспринимают уже как „дважды два — четыре“, что если что-то происходит на постсоветском пространстве, то во всём виновата Россия, все беды исключительно из-за неё», — цитирует эксперта RT.

Специалисты библиотеки палаты общин также считают, что «действия России» якобы привели к «десяткам тысяч жертв» в результате территориальных конфликтов в соседних странах. В документе говорится об «аннексии» Крыма и «военном присутствии» РФ на «территории» Грузии — в Абхазии и Южной Осетии. Помимо прочего упоминается о «вмешательстве» в конфликты между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и о том, что в Молдавии, в частности в Приднестровье, присутствуют российские военнослужащие.

Военнослужащие ВС Украины Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военнослужащие ВС Украины

Между тем, в сентябре прошлого года на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Россия продолжит оказывать поддержку для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Помимо прочего, Россия готова продолжать выступать в качестве посредника в переговорах и гарантом приднестровского урегулирования. О такой позиции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с молдавским коллегой Андреем Галбуром в 2016 году.

Конфликты, которые происходят на территории постсоветского пространства играют на руку Западу, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Вся эта вакханалия конфликтов связана именно с Западом и Россией. То есть нужно ослабить Россию, а ослабить её можно только одним — превратить наши бывшие союзные республики в наших врагов», — заявил он.

Эксперт назвал позицию Лондона «в корне неверной» при этом отметив, что британскому политическому истеблишменту выгодно делать такие заявления, чтобы отвлечь население от Brexit.


#донбасс #украина #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #конфликты
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