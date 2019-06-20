Рекордная длительность вооруженного конфликта в Афганистане заставляет думать, что в ситуации медленно, но происходят сдвиги. Однако на деле конфликт всё больше демонстрирует свою неразрешимость, шлифуя военную и политическую линию основных игроков. Ещё год назад трудно было представить, что делегаты «Талибана» (запрещен в РФ) будут приняты как гости не только в Москве, но и в Пекине. Как трудно было вообразить, что Китай или Россия будут рассматривать военные опции применительно к проблемам, локализованным на территории Исламской Республики. Однако последние события стали свидетельством того, что политика ключевых игроков становится менее принципиальной и более прагматичной.
Заново посмотреть на российские интересы в Афганистане заставляют заявления афганских сил безопасности, офицеры которых утверждают, что в 2018 году Москва пыталась оказать давление на официальный Кабул, чтобы тот санкционировал российский авиадуар по целям в северной провинции Джаузджан. Информацию неназванных представителей афганских силовых структур
Россия всегда умела преподнести себя как одного из самых эффективных дипломатических посредников в разрешении афганского кризиса и, пожалуй, никогда не намекала на готовность самостоятельно вести какие бы то ни было военные операции в пределах Афганистана. Хотя, безусловно, российская сторона оказывала поддержку афганскому правительству — даже при Ашрафе Гани — на военном уровне. Долгое время существовал так называемый «вертолётный пакет», в рамках которого НАТО закупало у России адаптированные под условия Афганистана вертолёты. Позже эта линия сотрудничества была поставлена на паузу из-за резкой деградации отношений между Москвой и военным блоком. До настоящего момента официальный Кабул использовал некоторую авиатехнику советского и российского производства. По подсчётам наблюдателей, в парке местных Военно-воздушных сил находились 43 вертолета Ми-17, ещё три десятка — в распоряжении сил специального назначения. Впрочем, в экспертной среде уверяют: российская сторона — даже с учётом военно-технической помощи — никогда до этого не рассматривала вероятность военного участия.
Не исключено, что сама ситуация в Исламской Республике заставляет игроков менять свои позиции, до недавнего времени казавшиеся неизменчивыми. Это справедливо и для дипломатической работы. После того как в Москве уже несколько раз побывала делегация от «Талибана», представителей повстанческого движения вскоре решил принять и Пекин. На этой неделе талибы
Нельзя было себе представить и то, что китайская сторона, которая вполне успешно играла на дипломатическом поле, будет проявлять интерес к военному присутствию в Афганистане. Первоначально гонконгские СМИ
Не исключено, что эти данные знаменуют собой переход афганского конфликта в ту фазу, когда ключевые игроки, «воевавшие» до недавнего времени исключительно на дипломатическом поле, отходят от привычных установок в своей политике. И даже, если верить сообщениям, подумывают о военных опциях по отношению к проблемам на территории Афганистана. Станет ли такой переход от принципиальной к прагматичной политике характерен для всех игроков афганского конфликта, пока предполагать трудно.