«Заткнись, парень»: дебаты Трампа и Байдена назвали худшими в истории

«Бардак», «хаос», «худшие дебаты в истории» — так охарактеризовали дискуссию Байдена и Трампа американские аналитики. Дебаты модерировал ведущий Fox News Крис Уоллес, заранее выбравший несколько тем: политическая биография кандидатов, ситуация в Верховном суде, пандемия, расовые протесты и честность выборов. Однако у кандидатов были свои взгляды на то, о чём нужно разговаривать.

Трамп предпочёл сосредоточиться на сыне Байдена Хантере, напомнив о его сомнительных сделках на Украине и злоупотреблении наркотиками. Он также обвинил оппонента в поддержке социализма и в том, что тот хочет лишить полицию финансирования. Прошёлся республиканец и по интеллектуальным способностям своего соперника.

Сторонники Байдена опасались, что на дебатах он будет держаться неуверенно, однако демократ не оправдал этих опасений. Несмотря на то что Трамп постоянно перебивал его и пытался перевести дискуссию на личности, бывший вице-президент нашёл, что ответить.

Если зрители ожидали услышать нечто подобное от Трампа, то грубые ответы Байдена застали американцев врасплох. Политический консультант Франк Лунц, который смотрел дебаты вместе с группой неопределившихся избирателей, поделился в интервью Bloomberg, что зрители были шокированы и разочарованы поведением кандидатов.

Трамп повторил свои заявления о том, что грядущие выборы будут «нечестными» из-за того, что слишком много людей собираются голосовать по почте. Байден же припомнил своему сопернику провальную борьбу с пандемией и назвал его «худшим президентом в истории».

Опрос, проведённый SSRS для телеканала CNN показал , что зрители присудили победу на дебатах Джо Байдену. Около 60% сказали, что он показал себя лучше, чем Трамп, в то время как в пользу республиканца высказались лишь 28%. При этом 32% заявили, что просмотр трансляции убедил их голосовать за Байдена, и только 11% утвердились в своём выборе Трампа.