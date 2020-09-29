«Заткнись, парень»: дебаты Трампа и Байдена назвали худшими в истории

В американском Кливленде прошли первые предвыборные теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия о политических вопросах быстро вышла из-под контроля модератора Криса Уоллеса и превратилась в обмен личными оскорблениями, в которых особенно преуспел президент. Большинство телезрителей оказались разочарованы происходящим, а часть наблюдателей назвали это худшими дебатами в истории. По результатам опросов, спор выиграл Джо Байден, однако это вряд ли поможет ему в день голосования 3 ноября.

«Бардак», «хаос», «худшие дебаты в истории» — так охарактеризовали дискуссию Байдена и Трампа американские аналитики. Дебаты модерировал ведущий Fox News Крис Уоллес, заранее выбравший несколько тем: политическая биография кандидатов, ситуация в Верховном суде, пандемия, расовые протесты и честность выборов. Однако у кандидатов были свои взгляды на то, о чём нужно разговаривать.

Дональд Трамп Kevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

Трамп предпочёл сосредоточиться на сыне Байдена Хантере, напомнив о его сомнительных сделках на Украине и злоупотреблении наркотиками. Он также обвинил оппонента в поддержке социализма и в том, что тот хочет лишить полицию финансирования. Прошёлся республиканец и по интеллектуальным способностям своего соперника.

Ты только что использовал слово «умный»? — перебил Трамп Байдена. — Ты был среди худших учеников в классе. Не используй это слово при мне, Джо.

Сторонники Байдена опасались, что на дебатах он будет держаться неуверенно, однако демократ не оправдал этих опасений. Несмотря на то что Трамп постоянно перебивал его и пытался перевести дискуссию на личности, бывший вице-президент нашёл, что ответить.

Может, заткнёшься, парень? — спросил Байден Трампа, когда тот в очередной раз его перебил. — Очень сложно вставить слово с этим клоуном.

Джо Байден Kevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

Если зрители ожидали услышать нечто подобное от Трампа, то грубые ответы Байдена застали американцев врасплох. Политический консультант Франк Лунц, который смотрел дебаты вместе с группой неопределившихся избирателей, поделился в интервью Bloomberg, что зрители были шокированы и разочарованы поведением кандидатов.

Это были самые разрушительные, агрессивные, грубые дебаты <...> не могу привести полный набор выражений, которые рождались у моей фокус-группы, — пояснил Лунц. — Люди были в ярости оn того, что происходило. Они считают, что оба кандидата вели себя неподобающе.

Трамп повторил свои заявления о том, что грядущие выборы будут «нечестными» из-за того, что слишком много людей собираются голосовать по почте. Байден же припомнил своему сопернику провальную борьбу с пандемией и назвал его «худшим президентом в истории».

Опрос, проведённый SSRS для телеканала CNN показал , что зрители присудили победу на дебатах Джо Байдену. Около 60% сказали, что он показал себя лучше, чем Трамп, в то время как в пользу республиканца высказались лишь 28%. При этом 32% заявили, что просмотр трансляции убедил их голосовать за Байдена, и только 11% утвердились в своём выборе Трампа.

CNN poll indicates Joe Biden won yesterdayâs televised debate yet itâs not clear that this will have much effect. What is clear is that while Trump spent the 90 minutes hurling childish insults and sarcastic comments, Biden spoke his message directly to the American people pic.twitter.com/KPgYjF3L3w — Hugh McDowell (@Hugh_McDowell03) September 30, 2020

Аналитики считали дебаты чуть ли не последним шансом для действующего президента переломить негативную тенденцию в опросах избирателей. Которую неделю подряд Байден уверенно опережает его в общенациональных исследованиях общественного мнения с разрывом до 10%. Но глава Белого дома, который признавался, что не готовился к дебатам, выбрал излюбленную тактику — личные нападки на оппонента и агрессивный стиль дискуссии. Судя по опросам зрителей, ставка на это себя не оправдала.

Впрочем, всё больше аналитиков и простых американцев сомневаются, что дебаты оказывают хоть какое-то влияние на настроения избирателей. Около 70% участники опроса Wall Street Journal/NBC News, проведённого перед началом дискуссии, заявили , что она не изменит их выбор. Это самый высокий уровень скептицизма за всё время проведения теледебатов кандидатов.

Идея о том, что трансляции могут изменить расклад сил в президентской гонке, во многом родилась после исторических дебатов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона в 1960 году. На момент их начала Кеннеди немного отставал от Никсона в общенациональных опросах, но сразу после телепередачи он уверенно вырвался вперёд и в итоге выиграл выборы. Причины его успеха крылись в небольших деталях. Например, он надел на дебаты чёрный костюм, чтобы выделяться на светлом фоне чёрно-белых телеэкранов, а Никсон появился в эфире в серой одежде, почти слившись с окружением. Кроме того, демократ Кеннеди держался спокойнее и смотрел прямо в камеру, в то время как недавно переживший операцию на колене Никсон к концу дискуссии начал выглядеть неуверенно.

'Let him answer!' â President Trump overwhelmed the moderator and trolled the nation with interruptions and insults at the first debate #Debates2020 pic.twitter.com/lrqqXfersI — NowThis (@nowthisnews) September 30, 2020

Однако с тех пор многое изменилось. Особенность голосования 2020 года в том, что слишком много людей определились со своим выбором задолго до 3 ноября. И почти миллион американцев уже проголосовали досрочно. Автор The New York Times Чарльз Блоу в колонке под заголовком «Нам не нужны дебаты» утверждает , что сегодня они скорее представляют из себя шоу, чем сравнение политических позиций и личных качеств кандидатов.

Что нового о кандидатах расскажут нам дебаты? — спрашивает Блоу. — Они покажут нам, как кандидаты дискутируют и сталкиваются. Покажут, как они отвечают на словесные атаки и как выправляют положение в случае «ранения». Но ничего из этого не должно определять наш выбор в день голосования.

Впереди у Байдена и Трампа ещё два раунда телевизионных дискуссий, которые всё больше напоминают скандальные ток-шоу. Но следя за ними, стоит помнить, что все три раунда дебатов в 2016 году, по опросам зрителей, выиграла Хиллари Клинтон. Повторить этот успех в день голосования ей не удалось.