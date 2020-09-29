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Дональд Трамп и Джо Байден
США

«Заткнись, парень»: дебаты Трампа и Байдена назвали худшими в истории

Кандидаты в президенты США разозлили телезрителей
11:45, 30 сентября 2020 23
Фото: Kevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

В американском Кливленде прошли первые предвыборные теледебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Дискуссия о политических вопросах быстро вышла из-под контроля модератора Криса Уоллеса и превратилась в обмен личными оскорблениями, в которых особенно преуспел президент. Большинство телезрителей оказались разочарованы происходящим, а часть наблюдателей назвали это худшими дебатами в истории. По результатам опросов, спор выиграл Джо Байден, однако это вряд ли поможет ему в день голосования 3 ноября.

«Бардак», «хаос», «худшие дебаты в истории» — так охарактеризовали дискуссию Байдена и Трампа американские аналитики. Дебаты модерировал ведущий Fox News Крис Уоллес, заранее выбравший несколько тем: политическая биография кандидатов, ситуация в Верховном суде, пандемия, расовые протесты и честность выборов. Однако у кандидатов были свои взгляды на то, о чём нужно разговаривать.

Дональд ТрампДональд ТрампKevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

Трамп предпочёл сосредоточиться на сыне Байдена Хантере, напомнив о его сомнительных сделках на Украине и злоупотреблении наркотиками. Он также обвинил оппонента в поддержке социализма и в том, что тот хочет лишить полицию финансирования. Прошёлся республиканец и по интеллектуальным способностям своего соперника.

Ты только что использовал слово «умный»? — перебил Трамп Байдена. — Ты был среди худших учеников в классе. Не используй это слово при мне, Джо.

Сторонники Байдена опасались, что на дебатах он будет держаться неуверенно, однако демократ не оправдал этих опасений. Несмотря на то что Трамп постоянно перебивал его и пытался перевести дискуссию на личности, бывший вице-президент нашёл, что ответить.

Может, заткнёшься, парень? — спросил Байден Трампа, когда тот в очередной раз его перебил. — Очень сложно вставить слово с этим клоуном.

Джо БайденДжо БайденKevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

Если зрители ожидали услышать нечто подобное от Трампа, то грубые ответы Байдена застали американцев врасплох. Политический консультант Франк Лунц, который смотрел дебаты вместе с группой неопределившихся избирателей, поделился в интервью Bloomberg, что зрители были шокированы и разочарованы поведением кандидатов.

Это были самые разрушительные, агрессивные, грубые дебаты <...> не могу привести полный набор выражений, которые рождались у моей фокус-группы, — пояснил Лунц. — Люди были в ярости оn того, что происходило. Они считают, что оба кандидата вели себя неподобающе.

Трамп повторил свои заявления о том, что грядущие выборы будут «нечестными» из-за того, что слишком много людей собираются голосовать по почте. Байден же припомнил своему сопернику провальную борьбу с пандемией и назвал его «худшим президентом в истории».

Опрос, проведённый SSRS для телеканала CNN показал, что зрители присудили победу на дебатах Джо Байдену. Около 60% сказали, что он показал себя лучше, чем Трамп, в то время как в пользу республиканца высказались лишь 28%. При этом 32% заявили, что просмотр трансляции убедил их голосовать за Байдена, и только 11% утвердились в своём выборе Трампа.

Аналитики считали дебаты чуть ли не последним шансом для действующего президента переломить негативную тенденцию в опросах избирателей. Которую неделю подряд Байден уверенно опережает его в общенациональных исследованиях общественного мнения с разрывом до 10%. Но глава Белого дома, который признавался, что не готовился к дебатам, выбрал излюбленную тактику — личные нападки на оппонента и агрессивный стиль дискуссии. Судя по опросам зрителей, ставка на это себя не оправдала.

Впрочем, всё больше аналитиков и простых американцев сомневаются, что дебаты оказывают хоть какое-то влияние на настроения избирателей. Около 70% участники опроса Wall Street Journal/NBC News, проведённого перед началом дискуссии, заявили, что она не изменит их выбор. Это самый высокий уровень скептицизма за всё время проведения теледебатов кандидатов.

Идея о том, что трансляции могут изменить расклад сил в президентской гонке, во многом родилась после исторических дебатов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона в 1960 году. На момент их начала Кеннеди немного отставал от Никсона в общенациональных опросах, но сразу после телепередачи он уверенно вырвался вперёд и в итоге выиграл выборы. Причины его успеха крылись в небольших деталях. Например, он надел на дебаты чёрный костюм, чтобы выделяться на светлом фоне чёрно-белых телеэкранов, а Никсон появился в эфире в серой одежде, почти слившись с окружением. Кроме того, демократ Кеннеди держался спокойнее и смотрел прямо в камеру, в то время как недавно переживший операцию на колене Никсон к концу дискуссии начал выглядеть неуверенно.

Однако с тех пор многое изменилось. Особенность голосования 2020 года в том, что слишком много людей определились со своим выбором задолго до 3 ноября. И почти миллион американцев уже проголосовали досрочно. Автор The New York Times Чарльз Блоу в колонке под заголовком «Нам не нужны дебаты» утверждает, что сегодня они скорее представляют из себя шоу, чем сравнение политических позиций и личных качеств кандидатов.

Что нового о кандидатах расскажут нам дебаты? — спрашивает Блоу. — Они покажут нам, как кандидаты дискутируют и сталкиваются. Покажут, как они отвечают на словесные атаки и как выправляют положение в случае «ранения». Но ничего из этого не должно определять наш выбор в день голосования.

Впереди у Байдена и Трампа ещё два раунда телевизионных дискуссий, которые всё больше напоминают скандальные ток-шоу. Но следя за ними, стоит помнить, что все три раунда дебатов в 2016 году, по опросам зрителей, выиграла Хиллари Клинтон. Повторить этот успех в день голосования ей не удалось.

Джо Байден и Дональд Трамп

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Дональд Трамп

Julio Cortez/AP/TASS

Джо Байден

Patrick Semansky/AP/TASS

Джо Байден и Дональд Трамп

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Дональд Трамп

Patrick Semansky/AP/TASS

Джо Байден

Julio Cortez/AP/TASS

Джо Байден и Дональд Трамп

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Джо Байден

OLIVIER DOULIERY/EPA/TASS

Дональд Трамп

Julio Cortez/AP/TASS

Julio Cortez/AP/TASS

Дональд Трамп и Джо Байден

Julio Cortez/AP/TASS

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