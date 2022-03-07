WSJ: Boeing приостановил закупку титана в России

Американский производитель авиационной техники Boeing приостановил закупку титана в России, сообщает газета The Wall Street Journal. Компания также закрывает технические отделы в Москве и Киеве. Ранее корпорация приостановила предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.

Boeing заявила, что прекратила закупки российского титана <...>. Она также закрыла свои технические отделы в Москве и Киеве и перестала посылать запчасти для самолётов российским авиакомпаниям, — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, в ноябре 2021 года компания Boeing подписала меморандум о стратегическом партнёрстве, согласно которому российская корпорация «ВСМПО-АВИСМА» называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолётов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

«ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% всех мировых поставок титана.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В частности, прекратили поставки в Россию крупнейшие чешские производители пива, среди них Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. О приостановке экспорта сообщила и нидерландская компания Heineken. Также об уходе с российского рынка заявили молочно-промышленная компания Valio, производитель кофе Paulig и финский производитель продуктов питания Fazer.