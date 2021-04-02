Виновник инцидента у Конгресса США был сторонником движения «Нация ислама»

https://static.news.ru/photo/ee55027c-93f8-11eb-bd1a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: twitter.com/VegasVisions

Виновником инцидента возле комплекса зданий Конгресса США стал житель штата Индиана Ноа Грин, разделяющий цели движения «Нация ислама». К такому выводу пришли американские власти, сообщает телеканал MSNBC.

Как рассказали собеседники телеканала, Ноа Грину было 25 лет, поддержку идей движения «Нация ислама» он якобы выражал на своей странице в социальной сети Facebook. Данное движение в числе прочего выступает за улучшение положения афроамериканцев в стране.

Ранее полиция Вашингтона сообщила, что неизвестный мужчина сбил двух полицейских и врезался в ворота КПП возле Капитолия. После этого он с ножом в руках двинулся на правохранителей, открывших огонь. В результате мужчина получил ранения и позднее умер в больнице. Также скончался один из покалеченных им полицейских. Об этом писал NEWS.ru.