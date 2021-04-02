Виновник инцидента у Конгресса США был сторонником движения «Нация ислама»

Виновником инцидента возле комплекса зданий Конгресса США стал житель штата Индиана Ноа Грин, разделяющий цели движения «Нация ислама». К такому выводу пришли американские власти, сообщает телеканал MSNBC.
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Ранее полиция Вашингтона сообщила, что неизвестный мужчина сбил двух полицейских и врезался в ворота КПП возле Капитолия. После этого он с ножом в руках двинулся на правохранителей, открывших огонь. В результате мужчина получил ранения и позднее умер в больнице. Также скончался один из покалеченных им полицейских. Об этом писал NEWS.ru.