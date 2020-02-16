https://static.news.ru/photo/0946c3b0-50be-11ea-8765-fa163e074e61_660.jpg Ванесса и Коби Брайант Фото: Rall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ванесса — вдова легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта — обратилась к подписчикам в социальных сетях. Женщина вспомнила погибших мужа и дочь. Супруга опубликовала семейное фото со спортсменом и призналась, что сильно тоскует по родственникам.

Люблю тебя очень сильно. <...> Целую тебя и Джиджи (дочь Коби Брайанта. — NEWS.ru) на небесах, — написала Ванесса на своей странице в Instagram.

26 января 2020 года в американском штате Калифорния разбился вертолёт, на борту которого было девять человек. Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Он не был оснащён системой предупреждения о столкновении, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и три дочери.

Как писал NEWS.ru, гражданская панихида по спортсмену, его дочери Джианне и ещё семи погибшим при крушении вертолёта пройдёт 24 февраля в спорткомплексе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Дату, выбранную для проведения церемонии прощания, можно рассматривать символично. Брайант играл под номером 24, а его дочь выступала за юношеские баскетбольные команды под вторым номером.