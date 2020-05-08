Вашингтон обвинил Россию в дезинформации о COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b06cea8-8817-11e9-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия ведёт дезинформационную кампанию, используя в своих интересах пандемию коронавируса. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофер Робинсон.

По его словам, Москва называет источником COVID-19 США или страны Запада. Этим она даёт понять, что намерена использовать глобальный кризис для реализации собственной «дестабилизирующей программы». Робинсон при этом не уточнил, кто именно из российских политиков высказывался о Западе как об источнике пандемии.

Наряду с этим представитель Госдепартамента обвинили РФ в усилении «неконструктивного поведения» на Ближнем Востоке. Он пояснил, что Москва расширила действия в поддержку режима Башара Асада в Сирии. Кроме того, он назвал Ливию следующим объектом «злонамеренной деятельности» РФ по использованию региональных конфликтов в собственных политических и экономических интересах, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдепартаменте США заявили о выделении $140 тысяч на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».