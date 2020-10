В США заявили о перехвате российских самолётов в районе Аляски

В перехвате участвовали истребитель F-22 и самолёт-заправщик KC-135, которые поддерживались системами воздушного предупреждения и управления E-3, сообщается в Twitter НОРАД.

Там отметили, что российские военные самолёты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали границ других государств.