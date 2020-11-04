В США заболевшие COVID-19 граждане проголосовали на выборах из машин

https://static.news.ru/photo/e9805c86-1e9d-11eb-b3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/rt_russian/t.me

В США избиратели, заболевшие коронавирусом, смогли проголосовать на выборах из машин.

Так, в Сент-Луисе (штат Миссури) сотрудники избирательной комиссии города установили специальную кабинку для голосования. Каждый желающий может подъехать к ней на машине и получить бюллетень через окно. Примечательно, что после контакта с проголосовавшими работники меняют перчатки. Соответствующее видео представил Telegram-канал RT.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Дональд Трамп, и Джо Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.