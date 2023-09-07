В США вынесли приговор экстрадированному из Швейцарии россиянину Суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Клюшина

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Бостонский суд приговорил к девяти годам лишения свободы россиянина Владислава Клюшина по обвинению в кибермошенничестве, сообщает ТАСС, ссылаясь на решение судьи Пэтти Сэрис. При этом судебный пристав уточнил, что защита Клюшина может обжаловать приговор в течение 14 дней.

Назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы, — сказала судья на заседании.

Клюшин является учредителем компании «М13». Она специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Весной 2021 года россиянина арестовали в Швейцарии по запросу американских властей, а позднее экстрадировали на территорию Соединенных Штатов.

Как утверждают американские правоохранители, россиянин зарабатывал десятки миллионов долларов на торговле акциями с использованием похищенной персональной информации. Жюри присяжных федерального суда в Бостоне штата Массачусетс ранее уже вынесло обвинительный вердикт по делу россиянина. Его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Согласно материалам следствия, Клюшин мог нанести ущерб в $90 млн. Сам Владислав Клюшин свою вину не признает.