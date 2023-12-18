В США узнали о реакции Байдена на низкий рейтинг одобрения WP: Джо Байден и его супруга Джилл расстроились из-за низкого рейтинга одобрения

Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден и его супруга Джил расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, особую обеспокоенность у четы вызывает падение рейтингов в колеблющихся штатах.

В течение нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили своим помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа, фаворита в номинации от Республиканской партии. Они расстроены тем, что не добиваются большего прогресса, — говорится в публикации.

Согласно результатам опроса WP, рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%. Избиратели, включая большинство демократов, особенно обеспокоены из-за преклонного президента. Они склоняются к мнению, что 77-летний Трамп будет лучше справляться с обязанностями главы Белого дома, нежели 81-летний Байден.

Ранее Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире, заявил, что президент США Джо Байден угрожает демократии преследованием оппонентов в суде. Он также привел в своей речи цитату российского лидера Владимира Путина.