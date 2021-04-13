В США скончался пациент с редкой реакцией на американскую вакцину

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Американский президент Джо Байден намерен вывести из Афганистана войска к 11 сентября 2021 года. Об этом журналистам заявили несколько источников, знакомых с ситуацией.

Мы намерены полностью вывести войска к сентябрю, — рассказал собеседник издания The Washington Post. Вероятно, официально об этом решении станет известно 14 апреля. В Белом доме не стали комментировать эту...