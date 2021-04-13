В США скончался пациент с редкой реакцией на американскую вакцину

https://static.news.ru/photo/8904b44c-9c8d-11eb-b44c-96000091f725_660.jpgФото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press
В США умер один из шести пациентов с серьёзной реакцией на вакцину от коронавируса Johnson & Johnson. Об этом журналистам рассказал представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.
Шесть случаев редкого явления тромбоза синусов твёрдой мозговой оболочки в комбинации с низким содержанием тромбоцитов в крови были выявлены у женщин в возрасте от 18 до 48 лет в период от 6 до 13 дней после получения вакцины Johnson & Johnson. <...> Из случаев, выявленных в США, один завершился летальным исходом, одна пациентка находится в критическом состоянии, — цитирует РИА Новости Маркса.
Ранее стало известно, что побочная реакция, выявленная у нескольких десятков привитых от коронавируса граждан, заставила власти американских штатов временно закрыть два центра прививок. Непредвиденная ситуация сложилась после уколов препаратом компании Johnson & Johnson.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США приостановлены поставки противовирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки, которую совершили рабочие на заводе-производителе в Балтиморе. Во время производства препарата работники завода смешали ингредиенты вакцины Johnson & Johnson с ингредиентами вакцины от другого производителя. В результате оказались испорчены 15 миллионов доз препарата.