В США вынесли приговор Украине Экс-дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий

Фото: МО РФ

Украина может потерять еще больше территорий, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouТube-каналу Dialogue works. Также он выразил сомнение в том, что Киеву удастся захватить Крым и другие территории, вошедшие в состав России.

Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, она может потерять еще больше территорий, — сказал Фриман.

Он считает, что на кону стоит само существование Украины. Экс-дипломат отмечает, что возможные мирные переговоры пройдут на условиях Москвы, а предыдущие договоренности были более выгодны Киеву.

Ранее Фриман заявил, что контрнаступление российских военных может оставить Украину без доступа к Черному морю и это может произойти уже в ближайшее время. Он считает, что украинские власти и их союзники в НАТО потерпели крупную неудачу в конфликте с Россией.

В то же время российские военные эксперты не исключают, что ВСУ рискнут на новые наступательные операции. Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что если Украина предпримет новую попытку контрнаступления, то ее цели останутся прежними. Речь о попытках прорывах к Крыму и Азовскому морю, а также об установлении контроля над новыми российскими регионами. Тем не менее, уверен он, что любые попытки украинской армии оказать сопротивление будут обречены на провал.