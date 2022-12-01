В США назвали условие переговоров с Россией о ДСНВ Линн Трейси: переговоры США и России о новом ДСНВ возможны, если возобновятся инспекции

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Дипломат Линн Трейси, которую выдвинули кандидатом на пост посла США в Москве, заявила Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы Вашингтон вступил в переговоры о соглашении на смену действующему договору. Она отметила, что в Белом доме рассматривают ДСНВ в качестве инструмента обеспечения стабильности, сообщает ТАСС.

Она также напомнила, что действие ДСНВ закончится в 2026 году и американский президент Джо Байден уже заявлял о готовности к переговорам о новом соглашении.

Но нам нужно, чтобы Россия разрешила возобновить инспекции, согласно договору, прежде чем мы сможем вести диалог о том, что будет дальше, — пояснила дипломат.

В Госдепе США прежде диалог о новом договоре связывали с событиями вокруг Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не смогла согласовать с Соединенными Штатами программу консультаций по ДСНВ. По его словам, у США нет никакого желания двигаться далее по приоритетам РФ в сфере ДСНВ и они фокусируются только на возобновлении инспекций.