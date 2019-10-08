https://static.news.ru/photo/6ce8d584-e9cb-11e9-8672-fa163e074e61_660.jpg Сэмюэл Литтл Фото: Wikimedia

Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах, совершённых с 1970 по 2005 год и стал серийным убийцей с самым длинным списком жертв за всю историю США.

Большинство из жертв маньяка являлись наркоманами или проститутками. Полиция неохотно занималась раскрытием таких преступлений, что позволяло Литтлу долгое время скрываться от правосудия. Поймать злоумышленника удалось случайно в 2012 году в приюте для бездомных. Сначала он проходил по делу о наркотиках, и лишь анализ ДНК показал его причастность к трём нераскрытым убийствам. Позже следователи доказали, что всего американцем было убито 93 человека. В 2014 году суд приговорил Литтла к трём пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение, передаёт The Guardian .

Как уточняет « Комсомольская правда », во время допросов Литтл демонстрировал феноменальную память — он в деталях помнит, как и где расправлялся со своими жертвами. Причем, когда Сэмюэла расспрашивают об этом, он заметно оживляется.

Как ранее писал News.ru, доктору из Огайо Уильяму Хьюзелу вменяют вину смерть 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет. Расследование продолжалось полгода. Врач, по информации следствия, назначал больным обезболивающее фентанил в дозировках, превышающих нормальную в десятки раз. Обвинители считают, что у медика не могло быть иной цели, кроме умерщвления своих пациентов. Его адвокат говорит, что подзащитный всего лишь пытался облегчить страдания больных.