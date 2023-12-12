В США назвали имя человека, который довел страну до «тяжелого состояния» Fox News: США оказались в тяжелом положении из-за Джо Байдена

Фото: Jacquelyn Martin - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

США оказались в тяжелом положении, и единственным человеком, которого можно в этом винить, является президент Джо Байден, заявил ведущий Шон Хэннити в эфире телеканала Fox News. Комментируя выступление главы Белого дома в Филадельфии, журналист отметил, что он вновь выглядел растерянным и напрочь сбитым с толку.

Америка находится в тяжелом состоянии. И Джо Байден, ваш президент, — практически единственный человек, которого можно винить. <…> И, как сказал Трамп, неясно, знает ли Байден о том, что он жив. Вот и сегодня на мероприятии в Филадельфии он снова выглядел совершенно, полностью, абсолютно растерянным, сбитым с толку, не понимающим, что происходит вокруг, — сказал Хэннити.

Ведущий Fox News обвинил Байдена в игнорировании целого ряда проблем, в том числе бьющей рекорды инфляции, обострения ситуации на южной границе, ухудшения положения американских военнослужащих, а также атак на грузовые суда. При этом он обратил внимание, что Байдену в преддверии 2024 года предстоит столкнуться с процедурой импичмента. По мнению журналиста, американского лидера обоснованно обвинили в государственной коррупции.

Подавляющее большинство вас, американцев — почти 70 % — считают, что ваш президент Джо Байден незаконно и неэтично участвовал в деловых сделках своего сына. Теперь доля [тех, кто разделяет это мнение] будет расти под ярким светом импичмента. К сожалению, Джо, похоже, не в состоянии защитить себя, — сказал ведущий.

Хэннити также обратил внимание на растущий разрыв по между Байденом и Трампом по итогам опросов. По его словам, все дело в том, что «американский народ чувствует себя преданным провальной политикой Джо», и не верит в то, что он способен продолжать выполнять обязанности президента.

Президент США Джо Байден во время празднования Хануки в Белом доме заявил, что является сионистом. Американский лидер рассказал о поддержке идеи возвращения евреев на их историческую родину — в Израиль.