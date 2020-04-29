В США мопс заразился коронавирусом

Мопс по кличке Уинстон из штата Северная Каролина стал первой в США собакой, у которой выявили коронавирус. Животное проживало в доме с тремя людьми, у которых была подтверждена инфекция, сообщила некоммерческая организация American Humane.
Ещё у одной собаки и у кошки, принадлежащих той же семье, COVID-19 не обнаружили, отмечает Reuters. Хозяйка мопса рассказала, что Уинстон стал чихать и кашлять и однажды даже отказался от еды, что для него нехарактерно.
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что во избежание заражения домашних животных коронавирусом их хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены. После прогулки с собакой нужно обязательно вымыть свои руки и её лапы, писал NEWS.ru.