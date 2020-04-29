В США мопс заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f1de21f8-8a12-11ea-b0d6-fa163e074e61_660.jpg Мопс Уинстон Фото: ria.ru

Мопс по кличке Уинстон из штата Северная Каролина стал первой в США собакой, у которой выявили коронавирус. Животное проживало в доме с тремя людьми, у которых была подтверждена инфекция, сообщила некоммерческая организация American Humane.

Ещё у одной собаки и у кошки, принадлежащих той же семье, COVID-19 не обнаружили, отмечает Reuters. Хозяйка мопса рассказала, что Уинстон стал чихать и кашлять и однажды даже отказался от еды, что для него нехарактерно.

North Carolina pug becomes first U.S. dog diagnosed with coronavirus https://t.co/Xa3ADx0p36 pic.twitter.com/RfV4Ipsdd5 — Reuters (@Reuters) April 29, 2020

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что во избежание заражения домашних животных коронавирусом их хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены. После прогулки с собакой нужно обязательно вымыть свои руки и её лапы, писал NEWS.ru.