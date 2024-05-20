В США исключили отмену санкций в отношении Ирана Госдеп: США сохранят санкции в отношении Ирана в полном объеме

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Акция памяти в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси

Правительство Соединенных Штатов планирует сохранить санкции в отношении Ирана в полном объеме, несмотря на гибель президента Ибрахима Раиси, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. В частности, ограничительные меры продолжат действовать против воздушных судов Исламской Республики, уточнил он.

Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, — обратил внимание политик.

Вертолет Bell 212 американского производства, на котором летели Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Джума-мечети в Тебризе Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также экипаж и охранник, разбился 19 мая. Это произошло в горах города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что в Вашингтоне пока не видят прямой угрозы для региональной безопасности на Ближнем Востоке после гибели Раиси. Американские вооруженные силы следят за ситуацией, констатировал он.