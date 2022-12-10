В Microsoft не смогли назвать сроки приобретения Activision Blizzard Bloomberg: в Microsoft не смогли назвать сроки покупки игровой компании Activision Blizzard

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В компании Microsoft заявили, что не могут назвать точные сроки покупки Activision Blizzard — одного из крупнейших производителей видеоигр — после того, как Федеральная торговая комиссия (FTC) США заявила о необходимости блокировки сделки. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее предполагалось, что сделка будет закрыта к 30 июня 2023 года.

Microsoft Corp., которая рассчитывала завершить покупку Activision Blizzard Inc. за $69 млрд <...>, заявила, что больше не может комментировать сроки после того, как Федеральная торговая комиссия США подала иск о блокировании сделки на том основании, что она будет препятствовать конкуренции, — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что FTC выступила за блокирование сделки по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft. По мнению представителей комиссии, продажа компании может повредить конкуренции на быстрорастущих игровых рынках. В апреле текущего года акционеры игровой компании одобрили сделку, сумма которой оценивается почти в $70 млрд.

В результате сделки Microsoft должна была получить права на известные франшизы студий Activision Blizzard и King — в частности, Warcraft, Diablo, Call of Duty и ряд других. Сделка должна была быть закрыта до 30 июня 2023 года.