В Конгрессе США отказались от быстрых тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/3e118ad0-8cc8-11ea-93b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Конгресс США отказался от быстрых тестов на коронавирусную инфекцию, которые предложила администрация Вашингтона, в пользу тех мест, «где они могут принести наибольшую пользу».

Конгресс благодарен администрации за щедрое предложение задействовать возможности для быстрого тестирования на COVID-19 на Капитолийском холме, но мы со всем уважением отклоняем это предложение в данный момент. <...> Конгресс хочет по-прежнему направлять ресурсы объектам, которые находятся на передовой, где они максимально быстро смогут принести наибольшую пользу, — привели заявление Конгресса США в ТАСС.

В заявлении также говорится, что конгресс будет использовать стандартные тестирования, пока быстрые тесты не станут более доступными.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп решил ради интереса опробовать на себе новый быстрый тест на коронавирус.