США предрекли самый затяжной кризис в истории

https://static.news.ru/photo/e87e2ffe-d7bf-11ea-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look press

Экономику США, которая всегда быстро восстанавливалась, ожидает самый затяжной в истории страны кризис. Жестокий удар по экономике Штатов нанёс коронавирус.

Такое мнение в своём материале выразил журналист датского издания Berlingske Ульрик Харальд Би.

В статье отмечается, что экономика США во втором квартале испытала самый большой за послевоенный период спад: ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 32,9%.

Также, отмечает автор, налоговые поступления обрушили экономическую активность, возник самый высокий уровень безработицы с 1930-х годов.

Кроме того, упали инвестиции в бизнес и недвижимость, снизилось потребление, а количество новых заявок на пособие по безработице снова начало расти.

Журналист напоминает, что в марте власти направили для поддержки экономики $2 трлн. В июле началось обсуждение выделения ещё одного триллиона.

Как ранее писал NEWS.ru, противостояние США и Китая, а также фискальная политика Вашингтона могут привести к серьёзным негативным последствиям для доллара и американской экономики. Об этом заявил миллиардер, основатель самого крупного в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.