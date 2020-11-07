У руководителя аппарата сотрудников Белого дома нашли коронавирус

https://static.news.ru/photo/27d9f090-20bb-11eb-8944-fa163e074e61_660.jpg Марк Медоуз Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Тест на коронавирус руководителя аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза показал положительный результат.

По данным источников в окружении американского чиновника, Медоуз сообщил о своём диагнозе близкому кругу после выборов в США 3 ноября. Пока неизвестно, когда он узнал о заражении и есть ли у него симптомы.

Кроме того, COVID-19 обнаружили у политтехнолога избирательной кампании Дональда Трампа Ника Трейнера, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, 2 октября стало известно о заболевании президента США и его супруги Мелании. Глава государства сдал тест после того, как у его советника Хоуп Хикc был обнаружен COVID-19. Американский лидер самоизолировался, но не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Белый дом заявлял, что болезнь у главы государства протекает в лёгкой форме. Позже СМИ сообщили, что состояние Трампа ухудшилось. Жители США считают, что Трамп заразился COVID-19, поскольку относился к угрозе недостаточно серьёзно.