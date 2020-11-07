«Тролить» Трампа: Байден заявил, что выиграет с 300 голосами выборщиков

https://static.news.ru/photo/5ae5be66-20b5-11eb-a929-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе на выборах-2020, но ему уже понятна неизбежность этого. По его словам, при 270 необходимых для избрания президентом голосах выборщиков, ему удастся получить голоса более 300.

Мы пока не готовы объявить о победе, но цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. <...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось, — цитирует Байдена РИА Новости.

Политик добавил, что на прошедших выборах его уже поддержали более 74 млн американцев. Столько не получал «кто-либо из президентов в истории Соединённых Штатов», уточнил Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за несколько часов до выступления Байдена президент США Дональд Трамп заявил: его соперник по выборам не должен говорить о правах на пост главы государства. Это будет «незаконно», отметил Трамп, поскольку в ряде штатов только начинаются инициируемые его штабом судебные разбирательства.