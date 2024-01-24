Трамп заявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил о своей победе на праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир. Его конкурент в предвыборной гонке, экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила политика с выигрышем.

Это великая победа. <...> Мы выиграли их, и для меня это особенное место. Это очень важно, — сказал Трамп.

В свою очередь Хейли отметила, что экс-глава государства действительно заслужил эту победу и она «хочет это признать». Она также отметила, что согласна со многими пунктами политики Трампа и ранее дважды за него голосовала. При этом Хейли подчеркнула, что не планирует пока выходить из президентской гонки. По ее словам, теперь она нацелена на борьбу в родной для себя Южной Каролине. Хейли также предположила, что демократы заинтересованы в выдвижении именно Трампа, поскольку он «единственный республиканец в этой стране, над которым сможет одержать победу действующий президент США Джо Байден».

По итогам праймериз в Нью-Гэмпшире республиканцы распределят голоса 22 делегатов. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в Милуоки, штат Висконсин. Для победы необходимо получить по меньшей мере 1215 голосов делегатов из 2429. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что способен прекратить противостояние на Украине еще до своей инаугурации. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не имеют представления о том, как эти обещания могут быть реализованы. Песков добавил, что никаких контактов с американским политиком не было.