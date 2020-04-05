Трамп сообщил, что видит «свет в конце туннеля» в ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3451dc46-76c2-11ea-a522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Соединённые Штаты видят «свет в конце туннеля» по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалёком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали, — привели слова американского лидера в РИА Новости.

Дональд Трамп пояснил, что правительство получило информацию, что в штате Нью-Йорк снижается количество смертей от коронавирусной инфекции, и это может быть хорошим знаком.

Как писал NEWS.ru ранее, число случаев инфицированных коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 122 тысячи человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 4159 человек, а жертвами стали ещё 594 человека.