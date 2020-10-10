СМИ: Трамп решил выступить с публичным обращением

https://static.news.ru/photo/699d2620-0ad4-11eb-8c89-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 10 октября выступит в Белом доме с обращением. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Это будет первое публичное мероприятие, в котором американский лидер примет участие после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция. При этом, по некоторым данным, заявление он сделает с балкона Голубой комнаты, которая является местом официальных встреч на высоком уровне.

Таким образом, он не будет тесно контактировать с людьми. Слушатели соберутся на лужайке напротив. Всем участникам мероприятия предстоит предварительно пройти проверку температуры, а также заполнить анкету. Кроме того, на территории Белого дома они обязаны не снимать защитные маски.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.