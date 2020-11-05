Трамп рассказал избирателям о попытке «украсть выборы»

https://static.news.ru/photo/679206b8-1fc7-11eb-b902-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп устроил в Белом доме пресс-конференцию, посвящённую завершившимся выборам, однако отказался отвечать на вопросы журналистов.

В своём монологе глава государства отметил, что его противники пытаются «украсть выборы» путём подтасовок. При этом Трамп заявил, что выиграл выборы, вопрос об итогах которых может закончиться в Верховном суде.

Мы думаем, что выиграем выборы очень легко. Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде, — цитирует американского лидера телеканал CNN.

Также глава Белого дома посетовал, что его сторонников в некоторых штатах безосновательно лишают доступа к подсчёту голосов, в этом процессе продолжаются «коррупция и мошенничество». Кроме того, Трамп раскритиковал социологов, лоббистов и прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выпустил телеобращение к нации, в котором призвал американцев к спокойствию. По его словам, процесс подсчёта голосов в отдельных штатах близится к завершению. Также кандидат выразил уверенность, что победителями прошедших в стране 3 ноября выборов станут он сам и Камала Харрис, претендующая на пост вице-президента.