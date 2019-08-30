https://static.news.ru/photo/f9d0878a-cce8-11e9-8082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поехал играть в гольф после отмены своей поездки в Польшу на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.

Политик решил не лететь в европейскую страну из-за приближающегося урагана «Дориан», передаёт The Independent . Однако очевидцы сообщают, что он проводил свой досуг в гольф-клубе.

Как писал News.ru, ранее американский лидер заявил, что надвигающийся на страну «Дориан» является проблемой.

Скорость ветра в нём достигла 257 км/ч. Учёные назначили ему наивысшую, пятую категорию опасности. Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с погодными условиями.