Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поехал играть в гольф после отмены своей поездки в Польшу на мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны.
Политик решил не лететь в европейскую страну из-за приближающегося урагана «Дориан», передаёт
Как писал News.ru, ранее американский лидер заявил, что надвигающийся на страну «Дориан» является проблемой.
Скорость ветра в нём достигла 257 км/ч. Учёные назначили ему наивысшую, пятую категорию опасности. Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с погодными условиями.