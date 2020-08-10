Трамп попросил отправить в Портленд силы Национальной гвардии

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Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призывает ввести в охваченный беспорядками Портленд (штат Орегон) силы Национальной гвардии США. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter 10 августа 2020 года.

Portland, which is out of control, should finally, after almost 3 months, bring in the National Guard. The Mayor and Governor are putting peopleâs lives at risk. They will be held responsible. The Guard is ready to act immediately. The Courthouse is secured by Homeland! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

В Портленд, где ситуация вышла из-под контроля, необходимо, в конце концов, спустя три месяца, отправить силы Национальной гвардии. Мэр и губернатор своими действиями угрожают жизням граждан. Чиновники ответят за это. Гвардия готова быть задействована немедленно, — сообщил президент США.

Протестные митинги, которые сопровождаются беспорядками, идут в Портленде свыше 11 недель. Ранее в населённый пункт, решением Белого дома, направили сотрудников федеральных силовых ведомств. Среди них — работники Министерства внутренней безопасности США.

Накануне злоумышленники в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили против полицейских ослепляющий лазер, в результате чего пострадали трое правоохранителей.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колено в знак признания вины перед афроамериканцами.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Как ранее писал NEWS.ru, афроамериканец Дэвид Уайтли уволился с радиостанции ВВС после того, как в одном из репортажей корреспондентка произнесла расистское высказывание. Он работал ведущим.