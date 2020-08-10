Трамп попросил отправить в Портленд силы Национальной гвардии

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призывает ввести в охваченный беспорядками Портленд (штат Орегон) силы Национальной гвардии США. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter 10 августа 2020 года.
Portland, which is out of control, should finally, after almost 3 months, bring in the National Guard. The Mayor and Governor are putting peopleâs lives at risk. They will be held responsible. The Guard is ready to act immediately. The Courthouse is secured by Homeland!
В Портленд, где ситуация вышла из-под контроля, необходимо, в конце концов, спустя три месяца, отправить силы Национальной гвардии. Мэр и губернатор своими действиями угрожают жизням граждан. Чиновники ответят за это. Гвардия готова быть задействована немедленно, — сообщил президент США.
Протестные митинги, которые сопровождаются беспорядками, идут в Портленде свыше 11 недель. Ранее в населённый пункт, решением Белого дома, направили сотрудников федеральных силовых ведомств. Среди них — работники Министерства внутренней безопасности США.
Накануне злоумышленники в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили против полицейских ослепляющий лазер, в результате чего пострадали трое правоохранителей.
Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колено в знак признания вины перед афроамериканцами.
Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.
Как ранее писал NEWS.ru, афроамериканец Дэвид Уайтли уволился с радиостанции ВВС после того, как в одном из репортажей корреспондентка произнесла расистское высказывание. Он работал ведущим.