Трамп пообещал бороться с незаконными бюллетенями

https://static.news.ru/photo/d1b166c8-2063-11eb-9514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via imago-images.de/Global look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит юридическую борьбу за то, чтобы «незаконные бюллетени» не были учтены.

С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а все незаконные бюллетени не должны быть учтены. Мы будем добиваться этого процесса через каждый аспект законодательства, — говорится в заявлении Трампа, распространённом в Twitter его штаба.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден планирует через несколько часов выступить с обращением к согражданам, сообщили в его избирательном штабе.

Выступление должно состояться в прайм-тайм (ранним утром по московскому времени). Вероятнее всего, политик объявит о своей победе на выборах.