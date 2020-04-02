Трамп о помощи РФ: «это был очень красивый жест со стороны Путина»

https://static.news.ru/photo/b1de0bce-7543-11ea-8a20-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп оценил гуманитарную помощь с медицинскими материалами от России.

Американский лидер уточнил, что его не волнуют упреки в «пропаганде», ведь медоборудование и материалы смогут спасти много жизней жителей Соединённых Штатов.

Это был очень красивый жест со стороны президента Путина. Я сказал, что приму её... Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день, — привели слова Дональда Трампа в РИА Новости.

Президент США сообщил, что российский лидер сам предложил медпомощь, а Дональд Трамп не стал отказываться. Американский лидер подчеркнул, что и США оказывает помощь другим странам.

Я мог сказать: «спасибо, не стоит» или «спасибо». Но это был большой самолёт высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: «беру», — процитировали Дональда Трампа в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила о том, что РФ и США будут и дальше оказывать друг другу помощь в кризисные времена.