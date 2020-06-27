Трамп назвал фейком статью о нападении русских на американцев в Афганистане

https://static.news.ru/photo/29cc234e-b939-11ea-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью, опубликованную американским изданием The New York Times, которое утверждало, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

Никто меня не инструктировал и не рассказывал о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны россиян, как сообщает через «анонимный источник» фейковый материал NYT . Ни вице-президент Майкл Пенс, ни начальник штаба Марк Медоуз ничего об этом не слышали и все это отрицают. Да и нападений на нас было не так уж много, — утверждает Трамп.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an âanonymous sourceâ by the Fake News @nytimes . Everybody is denying it & there have not been many attacks on us..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

После публикации резонансного материала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент Трамп и вице-президент Майкл Пенс не в курсе якобы связи России с «Талибаном», а также информации о том, что российская сторона вербовала талибов для «охоты» на американских военных в Афганистане.

До этого организация «Талибан» также опровергла получение каких-либо вознаграждений от России, в том числе за совершение нападений на военных США в Афганистане. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахида считает, что подобные слухи распространяются для препятствия уходу американских войск из страны.

Как писал NEWS.ru, ранее диппредставительство РФ в Вашингтоне сообщило, что сотрудники посольств России в США и Великобритании получают в свой адрес прямые угрозы после публикации в The New York Times.