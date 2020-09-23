Трамп берёт диктаторский пример с Лукашенко

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп подкрепил опасения своих противников, отказавшись гарантировать сложение полномочий в случае поражения на выборах. Критики обвинили президента в том, что он берёт пример с белорусского лидера Александра Лукашенко, который 23 сентября провёл тайную инаугурацию. Трамп, скорее всего, просто пытается позлить своих противников, однако сотни американских экспертов воспринимают угрозу конституционного кризиса всерьёз.

Стоит заметить, что впервые об отказе передать власть заговорил не сам Трамп, а его соперники-демократы. Их аргументы сводились в тому, что президент, до сих пор игравший не по правилам демократии, вполне может отказаться покидать Белый дом. Трамп эти спекуляции предпочитает не опровергать: то ли чтобы позлить противников, то ли чтобы действительно подготовиться к битве за власть.

MediaPunch/face to face/Global Look Press

Ну, посмотрим, что будет, — ответил президент на вопрос Fox News о том, признает ли он итоги выборов. — Посмотрим. Я не собираюсь говорить «да». Но я не собираюсь говорить и «нет». В прошлый раз я тоже так не говорил.

Критики президента истолковали такой двоякий ответ вполне однозначно. Сенатор-республиканец Митт Ромни, который был единственным в своей партии, кто проголосовал за импичмент Трампа, заявил, что отказ гарантировать транзит власти подозрительно напоминает ситуацию в Белоруссии.

Мирный транзит власти фундаментален для нашей демократии, — написал Митт Ромни в Twitter. — Любые спекуляции о том, что президент может не выполнить эти конституционные гарантии, одновременно невообразимы и неприемлемы.

Это не первое спорное высказывание Трампа по поводу выборов. Уже дважды на митингах своих сторонников он заявлял, что, возможно, пойдёт на третий срок, хотя по конституции это запрещено.

Мы выиграем ещё четыре года, — заверил президент на митинге в Висконсине. — А после этого мы пойдём ещё на четыре года, потому что за моей кампанией шпионили. Поэтому мы должны начать эти четыре года сначала.

Позже Трамп уточнил, что пошутил по поводу третьего срока, но слухи о грядущем конституционном кризисе это не развеяло. Ещё летом группа из сотни экспертов, смоделировавшая возможные сценарии выборов, пришла к выводу, что ни один из возможных вариантов развития событий не обещает Америке спокойного дня голосования.

Мы высоко оцениваем степень вероятности того, что ноябрьские выборы будут отмечены хаотичным правовым и политическим процессом, — заключили эксперты. — Мы также считаем, что президент Трамп, вероятно, будет оспаривать результат как законными, так и незаконными способами в попытке удержать власть.

Аналитиков убедили в этом слова самого президента, который неоднократно говорил, что результаты голосования по почте нельзя считать легитимными, так как они создают простор для махинаций. Но уже сегодня понятно, что из-за пандемии рекордное количество избирателей выберут именно этот вариант выражения голоса.

Протесты в Вашингтоне в 2016 году Bastiaan Slabbers/Global Look Press

Дальнейшие события предсказать довольно несложно, по крайней мере, по мнению американских экспертов. Известно, что сторонники Трампа собираются голосовать на избирательных участках, в то время как его противники-демократы, вероятней всего, выберут процесс голосования по почте. Голоса на избирательных участках будут подсчитаны сразу, а на то, чтобы доставить и подсчитать открепительные бюллетени, может потребоваться до нескольких дней. Поэтому Трамп может объявить себя победителем по результатам на избирательных участках, а легитимность «почтовых» голосов оспорить в суде. Не исключено, что судебная тяжба продлится вплоть до дня инаугурации и Трамп откажется покидать Овальный кабинет до её окончания.