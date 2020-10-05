СМИ: Трамп целый вечер и часть ночи скрывал, что заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/542ce446-0693-11eb-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус ещё в четверг, 1 октября, однако не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.

По словам источников, Трамп не рассказал о положительном результате экспресс-теста на COVID-19 в четверг, ожидая данные повторного и полноценного тестирования, пишет Wall Street Journal.

Трамп получил положительный результат в четверг вечером, прежде чем появиться на Fox News, в эфире которого он ничего не сказал об этих результатах. Вместо этого он подтвердил более ранние сообщения о том, что у одного из его главных помощников оказался положительный результат на коронавирус, и лишь упомянул о втором тесте, который он сдал тем вечером, — пишет издание.

В телеэфире Трамп сказал, что получит результаты своего тестирования тем же вечером или на следующий день. В час ночи 2 октября по местному времени Трамп заявил, что у него действительно диагностирован коронавирус.

Wall Street Journal напоминает: согласно правилам тестирования сотрудников Белого дома США, повторный тест, предусматривающий более глубокий забор биоматериала из носоглотки, проводится только в случае положительного результата экспресс-тестирования. Источники подтвердили изданию, что тестирование Трампа также проводилось по этим правилам.

Более того, по словам источников, президент США также попросил одного из свои советников держать язык за зубами по поводу результатов первого теста. Wall Street Journal указывает, что как только COVID-19 стал выявляться у одного за другим сотрудников ближайшего окружения Трампа, администрация президента была сбита с толку, а одни сотрудники ничего не знали о положительных результатах других.

Как сообщал NEWS.ru ранее, врач Трампа Шон Конли заявил, что состояние президента США продолжает улучшаться и его могут выписать из больницы уже в понедельник, 5 октября. Также известно, что Трампа лечат американским препаратом «Ремдесивир» и сывороткой с антителами.

Президент США Дональд Трамп сообщил 2 октября, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Главу государства отправили на лечение в военный госпиталь. Его супруга находится на карантине в Белом доме.