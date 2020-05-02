Смерть с косой стала героем новостей с требованием не открывать пляжи в США

https://static.news.ru/photo/bb585730-8c96-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Uhlfelder @DWUhlfelderLaw/twitter.com

Героем эфира одного из выпуска новостей на американском канале стал активист в костюме смерти. В руках он держал косу.

Как сообщило издание Mashable, в конце прошедшей недели ролик, в котором человек разгуливал в костюме смерти по калифорнийским пляжам, стал вирусным в Интернете. Активистом оказался Даниэль Ульфельдер, который решил выразить свой протест любителям пляжного отдыха. Он отметил, что очень многие не соблюдают социальную дистанцию и подвергают себя и окружающих риску заражения COVID-19.

Ульфельдер даже выступил с обращением в местной программе новостей ABC. В программе он предупреждал людей об опасности отдыхать на пляже во время пандемии.

Мы должны принять более эффективные меры. Ещё слишком рано и нецелесообразно возвращаться на общественные пляжи, — сказал он.

Некоторые штаты США решили постепенно возвращаться в режим работы и возвращению людей к «нормальной жизни». Первым из тех, кто ослабил ограничения, стал штат Джорджия.

Как писал NEWS.ru, в США за последние сутки коронавирусом заболели больше 34 тысяч человек.